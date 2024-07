Henry Freitas substituirá Felipe Amorim no Fortal após cirurgia de emergência do cantor

Felipe Amorim não participará mais do Fortal 2024. No lugar dele, quem subirá ao palco é Henry Freitas. O comunicado foi feito pelas redes sociais do evento neste domingo (14).

Segundo a nota, a organização do Bloco Hype precisou substituir Amorim devido a uma "grave condição médica". Ele se apresentaria na sexta-feira (19). "O artista precisou, recentemente, passar por uma cirurgia de emergência para tratar de uma inflamação e infecção nos sisos, que se revelou mais grave que o esperado", detalha o texto.

Ainda de acordo com o comunicado, durante o procedimento foram retirados, além de seis sisos, dois cistos na bochecha. Também precisaram ser implantados 34 parafusos na mandíbula. Neste momento, Felipe encontra-se em repouso absoluto por orientação médica.

"Lamentamos o ocorrido e desejamos a Felipe Amorim uma rápida recuperação", pontua a nota.

Henry Freitas no Bloco Hype

O texto igualmente destaca "a energia e o talento" de Henry Freitas ao integrar o Bloco Hype a partir de agora. "Com uma carreira consolidada no cenário musical brasileiro, Henry é um dos artistas mais populares do momento. Junto com o Pedro Sampaio, o Bloco contará com shows animados e cheios de sucesso".

A organização também agradeceu pela compreensão do público e convidou para todos curtirem o evento "com muita festa e música".

No último dia 2 de julho, o É Hit noticiou o reaparecimento de Felipe Amorim às redes sociais após cirurgia para retirar seis dentes e introdução de parafusos. Na ocasião, o cantor, que havia pausado a agenda de shows devido a fortes dores, febre alta e infecção nos sisos, surgiu em vídeo usando a chamada "fita kinésio" no rosto.

O objetivo da técnica é auxiliar no tratamento de lesões nos nervos e tensões musculares por meio de pressão criada pelo uso da bandagem. No vídeo, o cearense também alertou os fãs sobre os cuidados com os dentes sisos.

"Muito cuidado com os sisos. Nunca se demostrou, de forma nenhuma, de dor de nada. Tava bem quietinho no canto dele. Quando foi ver, ele já tinha três anos guardadinhos e tocou o terror", disse.

