Felipe Amorim reaparece após cirurgia para retirar seis dentes e introdução de parafusos; assista

O cantor Felipe Amorim reapareceu nas redes sociais, no domingo (30), após anunciar parada em shows por conta de fortes dores, febre alta e infecção nos sisos. Em vídeos no Instagram, ele relatou, por conta do problema, ter retirado ao todo seis dentes em cirurgia.

"Gente! Seis dentes a menos. Quantos parafusos a mais?", declarou o cantor em publicação. Em seguida, uma voz feminina respondeu: "34, quatro placas e menos dois sisos". O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do artista que confirmou os números citados em vídeo.

Veja fala do cantor sobre cirurgia:

Felipe apareceu em vídeo usando a chamada "fita kinésio" no rosto. O objetivo dessa técnica é auxiliar no tratamento de lesões nos nervos e tensões musculares — por meio de pressão criada pelo uso da bandagem.

Na publicação, o cearense alertou os fãs sobre os cuidados com os dentes sisos. "Muito cuidado com os sisos. Nunca se demostrou, de forma nenhuma, de dor de nada. Tava bem quietinho no canto dele. Quando foi ver, ele já tinha três anos guardadinhos e tocou o terror".

Por fim, ele comentou o desejo de volta aos palcos. "Tô aqui na recuperação, tô agoniado de tá em casa, queria estar trabalhando. Deus sabe de todas as coisas. Cuidem que é do nada que as coisas aparecem".