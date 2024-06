Felipe Amorim se afasta dos palcos por tempo indeterminado por problema de saúde

O cantor Felipe Amorim anunciou, na noite de quarta-feira (26), afastamento dos palcos por tempo indeterminado após ser acometido por fortes dores nos dentes, febre alta e inchaço no rosto devido a uma séria inflamação e infecção nos sisos.

"Por determinação da equipe médica, o cantor deverá realizar uma cirurgia e precisará se afastar dos palcos imediatamente e por tempo indeterminado", informou comunicado da produtora do cantor.

Os dentes sisos (terceiros molares) são os últimos dentes a se formarem na boca. Existem quatro dentes sisos, dois superiores e dois inferiores que nascem de forma aleatória, e ficam localizados atrás de todos os outros dentes, no término das arcadas dentárias em ambos os lados.

Ainda segundo a equipe do cearense, a volta dele aos palcos "será informada após a realização da cirurgia, quando os médicos poderão precisar o tempo de recuperação".

Veja também É Hit Irmão de Cristiano Araújo homenageia artista após nove anos de sua morte; veja vídeo É Hit Xand Avião presenteia Nattan com relógio avaliado em R$ 1,8 milhão

Agenda de São João

Conforme agenda do mês de junho do cantor, de 26 até o dia 30, ele conta com sete apresentações programadas.

Os próximos shows estão agendados nas cidades de Itapetim (AL), Teixeira (PB), Nossa Senhora do Socorro (SE), Aracaju (SE), Lagarto (SE), Frei Paulo (SE) e Quixelô (CE).

A produção do cantor não informou se os shows serão cancelados ou ganharão novas datas.