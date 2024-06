Irmão de Cristiano Araújo homenageia artista após nove anos de sua morte; veja vídeo

Nesta segunda-feira, 24 de junho, a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo completa 9 anos. Em homenagem ao irmão, Felipe Araújo preparou um momento durante seu show em Ipupiara (BA). Com a imagem do irmão passando no telão, Felipe cantou junto do irmão a música "Você mudou". Cristiano e a namorada, Allana Moraes, foram vítimas de um acidente de carro na BR-153 em 2015.

O pai dos cantores, João Reis Araújo, publicou o registro da homenagem em seu Instagram na noite do último domingo (23). “Data muito triste para todos nós”, disse na legenda.

Cristiano teve sua trajetória interrompida aos 29 anos, após um acidente de carro em 2015, quando voltava de um show em Imtubiara, no sul de Goiás, com a namorada, o motorista Ronaldo Miranda Ribeiro e o empresário Vitor Leonardo. O acidente ocorreu quando o carro saiu da pista e capotou.

Carreira

Durante a carreira, Cristiano Araújo deixou sua marca no país com suas canções sertanejas e apresentações nos palcos. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "Efeitos" e "Maus Bocados", que ganharam grande popularidade e se tornaram referências no sertanejo.

Com uma musicalidade caracterizada por letras que tocavam o público apaixonado, ele se firmou como um importante nome na música sertaneja contemporânea.

Mesmo após sua partida antecipada, a história de Cristiano Araújo continuou a comover seus fãs no Brasil. Em 2022, a gravadora Som Livre lançou "Por que", a primeira canção póstuma oficial do artista. A faixa recupera a essência musical que destacou Cristiano, reafirmando sua presença na memória dos admiradores.