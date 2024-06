Ralf conta que sonhava em voltar a cantar com Chrystian: 'Esperei que ele fosse me procurar'

O cantor sertanejo Ralf, da dupla com o irmão Chrystian, revelou ao programa Fantástico, da TV Globo, que a partida do irmão tem sido difícil, ainda que os dois estivessem afastados há alguns anos. Na entrevista, o artista contou que não sabia da doença do irmão. "Sempre sonhei que a gente ia voltar, e sempre esperei que ele fosse me procurar. Por bobeira minha, não o procurei", revelou.

Chrystian faleceu na última quinta-feira (20), no Hospital Samaritano, em São Paulo. A internação ocorreu após pedido dos médicos, que exigiram um "repouso absoluto" para o tratamento de problemas sérios de saúde.

Ralf, no entanto, contou que não sabia da condição do irmão. Sobre os bastidores do fim da dupla, ele explicou que a ideia partiu de Chrystian após divergências de ideias para produção de músicas, o que acabou afastando os dois permanentemente.

"A proposta de acabar com a dupla foi do Chrystian. Ele queria gravar com os sertanejos que estão começando, os universitários. A gente nunca brigou, mas não se falava mais. Eu esperava que ele fosse me ligar, porque ele desmanchou. Eu sabia que ele estava doente, mas não nesse estado", disse ele ao Fantástico.

Nesse meio tempo, Ralf expôs, o desejo de voltar a cantar ao lado do irmão não havia desaparecido.

Chrystian tinha rim policístico e precisava de um transplante, que estava marcado para ocorrer em outubro deste ano. Segundo boletim médico, o falecimento foi em decorrência de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia agravada por comorbidades.

"Eu já sabia que ele ia embora. No momento que ele faleceu, eu senti uma brisa suave e falei: 'meu irmão foi embora'", comentou Ralf ao Fantástico. Juntos, os dois irmãos venderam mais de 15 milhões de cópias de álbuns.