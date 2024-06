Ralf diz que não via Chrystian há quatro anos: 'Não coincidia'

Durante o velório de Chrystian, Ralf revelou que não encontrava com a ex-dupla há quatro anos. O corpo do artista está sendo velado em São Caetano do Sul, nesta quinta-feira (20).

"É muito triste, é inexplicável. A gente fica muito sentido. Fazia quatro anos, porque não coincidia. Eu fazendo show em um lugar e ele em outro. Mas é meu irmão, isso é muito importante", contou ao g1.

Chrystian morreu na noite dessa quarta-feira (19). Embora não se encontrassem, Ralf frisou que eles possuíam uma irmandade. "Ele era excepcional, um segundeiro de primeira. Contribuiu muito, a gente fazia arranjos juntos, ele escolhia o repertório. É triste demais perder um parceiro assim, e meu irmão", frisou.

O cantor sertanejo Chrystian morreu aos 67 anos, em São Paulo. A causa do falecimento não foi divulgada.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo", detalha nota divulgada pela equipe dele.

Durante a manhã desse mesmo dia, o artista passou mal em casa e teve que ser hospitalizado, segundo a assessoria, devido a um diagnóstico que exigia "repouso imediato e tratamento especializado".

Quem era Chrystian

Nascido em novembro de 1956, o cantor se dedicou por cerca de 60 anos à música sertaneja. Neste período, construiu uma carreira de sucesso. Com o antigo colega Ralf lançou hits como "Cheiro de Shampoo", "Olhos de Luar" e "Saudade".

Nas redes sociais, a antiga dupla de Chrystian também lamentou a partida do artista.

"Meu irmão querido, fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente, não conseguimos nos despedir, mas tenho certeza que nosso 'Pai' te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", escreveu.