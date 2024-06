Esposa de Chrystian era fã dele antes de casar; conheça a história do casal

Juntos durante 29 anos, Chrystian e Key Viera, compartilharam, em março deste ano, a história de amor que uniu o casal. Falecido nessa quarta-feira (19), o ex-dupla de Ralf havia sido internado após passar mal antes de uma apresentação, em São Paulo.

Ativos no Instagram, Key e o marido constantemente se declaravam um para o outro nas publicações. Em uma das últimas fotos, no Dia dos Namorados, a influenciadora escreveu: "Passando pra falar que eu te amo um tantão, Chrystian, nessa e em todas as vidas que nos encontrarmos. Meu passarinho".

No início de 2024, a equipe do cantor havia informado que ele precisaria passar por um transplante de rim devido a uma doença genética chamada rim policístico. A doadora do órgão seria a própria esposa. No entanto, os exames pré-operatórios indicaram que o artista necessitava de um cateterismo, com isso, o procedimento foi adiado por seis meses.

Amor de quase três décadas

No dia do fã, 18 de março, Key revelou que foi o amor de fã que a levou a Chrystian.

"Tem uma que eu vou contar, antes de você contar todas. Eu posso contar a minha, porque, na verdade, eu corri atrás dele", começou ela, em vídeo com o marido.

Em seguida, Key conta que se apaixonou por Chrystian quando ele foi fazer um show na cidade natal dela, Cassilândia, no Mato Grosso do Sul.

"Quando ele entrou no show, eu já tinha visto o Chrystian, mas eu nunca tinha sentido aquilo. Aí quando ele entrou no palco, eu fiquei passada nele, parada nele. Eu juro, eu só ficava vendo o Chrystian, só via ele."

Ela relatou que, no dia da apresentação, a equipe de Chrystian havia comprado flores vermelhas para jogar para o público, e o cantor deu todas para Key.

"Quando terminou o show, que ele se despediu e tava indo embora, eu fiquei olhando o Chrystian, e era como se ele tivesse entrando num funil assim, sumindo. E ele tinha me jogado uma toalhinha, e ela tava muito perfumada."

Após esse momento, Key, que tinha uma loja de perfumes importados com uma amiga, foi até o hotel com uma desculpa para saber qual era o perfume do cantor. E disse ao produtor da dupla que tinha um recado de um amigo de infância de Chrystian.

No hotel, o sertanejo conversou com a fã por cerca de 4 horas. "A gente se encontrou depois de uns três meses e casamos depois de 15 dias. Então, se tem uma história de fã, sou eu. Corri atrás dele. E corram, meninas, quando você sentir que é o seu amor, vai lá e pega. Meu amor, meu marido, minha vida", declarou-se a influenciadora.