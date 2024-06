Chrystian, sertanejo de ex-dupla com Ralf, passa mal e é internado em hospital: 'Repouso imediato'

O cantor Chrystian, ex-dupla com Ralf, precisou cancelar um show em São Paulo nesta quarta-feira (19) após ser internado com problemas de saúde. Conforme comunicado da equipe do artista nas redes sociais, o estado de saúde requer "tratamento especializado".

"É com grande pesar que anunciamos o cancelamento do show do cantor Chrystian, que seria realizado em Franco da Rocha, SP, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde. Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado", diz nota do artista.

A equipe do cantor ainda revelou que Chrystian está seguindo "todas as recomendações médicas" e diz sentir muito pelo cancelamento do evento.

Veja também É Hit Marrone perdeu parte da visão por causa do glaucoma, diz médico É Hit Esposa de Zé Vaqueiro rebate críticas por não ter fotos grávida do filho que está na UTI

"Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento. A saúde e bem-estar do Chrystian são nossa prioridade neste momento", continuou.

Transplante de rim

Em fevereiro de 2023, o artista foi internado para a realização de um transplante de rim, contudo, o procedimento não deu certo. O cantor possui rim policístico, que é uma condição genética. Chrystian iria receber o órgão de sua esposa, Key Vieira. Devido às inconsistências em exames pré-operatórios a cirurgia não foi realizada.

"Informamos que a cirurgia que o cantor Chrystian faria no Hospital do Rim, em março, para transplante de rim, precisou ser transferida para outra data, mais próxima do final do ano. Durante os exames pré-operatórios, que aconteceram no mesmo hospital, foi preciso realizar um cateterismo no paciente. Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia", informou comunicado na época.