Marrone perdeu parte da visão por causa do glaucoma, diz médico

O sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, perdeu parte da visão periférica por causa do diagnóstico de glaucoma. Na noite dessa terça-feira (18), em entrevista coletiva, em Goiânia, os oftalmologistas Francisco Eduardo Lima e José Beniz Neto, que cuidam do caso, explicaram que isso não vai impedir que o cantor tenha uma vida normal e siga fazendo shows.

Marrone passou por uma cirurgia de emergência na segunda-feira (17). Poucas horas depois do procedimento, ele foi liberado para repousar em casa.



Veja também João Lima Neto Henry Freitas investe mais de R$ 100 mil em looks do São João; assista à entrevista É Hit Esposa de Zé Vaqueiro rebate críticas por não ter fotos grávida do filho que está na UTI

​“Felizmente, ele ainda nos procurou numa hora adequada, porque a visão central não foi perdida. Houve uma certa perda de campo visual, mas que é compatível com ele levar uma vida normal, fazendo sua profissão, seus shows, sem problema, desde que não haja progressão desta doença”, explicou Francisco Eduardo à TV Anhanguera, emissora afiliada da TV Globo.

A situação foi tão repentina que Mel Ferreira, filha do sertanejo, soube do caso por uma rede social. "Foi uma angústia aqui. Do nada, eu vi pelo Instagram que ele tava na cirurgia. Eu vim correndo para o hospital. Já vi ele, tá falando com todo mundo, fazendo as graças, tá ótimo já".

Conforme a assessoria dos sertanejos, nenhum show foi cancelado, e Bruno vai seguir com a agenda sozinho.