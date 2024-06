Esposa de Zé Vaqueiro rebate críticas por não ter fotos grávida do filho que está na UTI

A influenciadora Ingra Soares, casada com o cantor Zé Vaqueiro, mostrou novas fotos do seu filho caçula, Arthur, após completar um mês de volta do caçula à UTI nessa segunda-feira (17). No Instagram, ela desabafou sobre o estado de saúde do bebê e rebateu críticas pelo seu comportamento na internet na época em que estava grávida.

Arthur recebeu alta no mês passado, mas no primeiro dia em casa precisou retornar ao hospital devido a uma parada cardiorrespiratória. O filho do casal nasceu com uma doença genética chamada síndrome de Patau, que ocasiona malformações e complicações de saúde.

"As pessoas têm um pensamento pequeno comparado ao que você está passando. Eu estava passando por um processo tão difícil e ficar pensando em fazer um book de fotos da gestação pra postar e mostrar algo bonito, bom e estético, mas por dentro não estava bem", relatou.

Ingra também afirmou que criou muita expectativa para montar o enxoval e o quarto do bebê quando soube da gravidez, mas diz que interrompeu tudo ao ter ciência do diagnóstico.

"Quando engravidamos, ficamos querendo escolher o sexo, pensando no enxoval e nas fotos, e tudo isso eu pensei quando engravidei do Arthur. Até então, não sabia do diagnóstico. Mas, quando soube, interrompi tudo isso. Só queria que fosse um menino para ficar no quarto com o Daniel", completou.

"Alguns pontos importantes a gente deixa passar, como pedir a Deus que viesse com muita saúde. Tudo isso eu pedi, mas a gente volta nossas vontades pra o que queremos e desfoca dessas coisas tão importantes. Às vezes me culpo por ter pensado em outras coisas e não ter focado nisso. Sei que é bobagem, às vezes não tem nada a ver, mas é o meu desabafo", continuou.

Na sequência de stories, a influenciadora também publicou registros do filho da UTI. Em um dos vídeos, Arthur aparece de olhos abertos ouvindo um louvor.

"Sempre que vejo o meu filho descansando sem intercorrências, eu paro e começo a falar com Deus. Agradeço todos os dias por me sustentar e não me deixar desanimar porque foi difícil até eu entregar nas mãos dele", escreveu na postagem.