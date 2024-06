Clássicos do forró ganham versões em francês no São João de Maracanaú; assista

Quem foi ao São João de Maracanaú, no último final de semana, se deparou com um cantor de forró com sotaque francês. Arnaud Pelletier, natural de Bourges, na França, atua há 10 anos com o grupo Forró Saint Jean. No trabalho musical, ele traduz clássicos da música nordestina aos conterrâneos.

Arnaud Pelletier idealizou o projeto visando resgatar o espirito das tradicionais apresentações e bailes de São João na França — herança cultural vivenciada na época dos avós.

O Forró Saint Jean levou repertório que reuniu canções autorais e releituras de músicas francesas com um toque brasileiro. "Eu canto forró em francês. Faço adaptações de nomes como Édith Piaf e Jacques Brel ao forró, além de fazer traduções da música brasileira de artistas como Luiz Gonzaga e Dominguinhos", explicou Arnaud Pelletier.

Na França, a chamada “Fête de Saint-Jean” (Festa de São João) é comemorada no dia 24 de junho e tem como maior característica a fogueira. Em determinadas cidades franceses, uma alta fogueira é erguida pelos habitantes em honra a São João Batista. A festa nasceu seguindo a tradição católica.

Legenda: Arnaud Pelletier e Rodrigo Marchevsky em palco no São João de Maracanaú Foto: Ismael Soares/SVM

No São João de Maracanaú, o europeu se apresentou acompanhado do cantor e sanfoneiro Rodrigo Marchevsky. No evento, ele diz ter se emocionado ao ver as apresentações das quadrilhas infantis.

"Fiquei para ver as quadrilhas das crianças. Eu chorei, me emocionei. O teatro, as danças, o canto, estava tudo bonito. Me emocionei muito ao ver essa festa popular", declarou Arnaud Pelletier.

Serviço

São João de Maracanaú 2024

Data: até 23 de junho

Horário: A partir das 18h

Datas: De domingo a quinta até 23h; sexta e Sábado até 4h (cidade cenográfica até 00h)