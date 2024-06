Nattan confirma que está namorando novamente: 'Já comprei até presente'; assista

O cantor Nattan confirmou à coluna que está namorando novamente. Em entrevista no São João de Maracanaú, na madrugada deste sábado (15), o forrozeiro falou que reatou relacionamento com a ex-namorada, a cearense Layla Samylle.

"Tô namorando! Nathanzinho tá namorando. Já dei até um presente, uma viagem para Europa. É, amigo! Você entra no namoro e já vem fumo, já vem tudo. É com muito amor. Ela é uma menina muito especial para mim", declarou Nattan em bate-papo no camarim.

Assista à entrevista:

Em maio desse ano, o forrozeiro relatou em entrevistas que estava solteiro e focado no trabalho musical.

Mesmo com a informação da vida solteiro, nos últimos meses, o cantor e a moça divulgaram imagens nas quais eles apareciam frequentando os mesmos locais — como uma festa de casamento e um jantar entre amigos.

Cantor declarou que vai parar de 'cheirar calcinhas' em shows

Ainda na conversa, com bom humor, Nattan deixou um alerta destinado às fãs que gostam de jogar peças íntimas nos shows.

"Firme e forte, Nathanzinho agora não pode mais cheirar calcinha. Nunca pôde, mas agora eu decidi que não vou cheira mais", comentou o forrozeiro.