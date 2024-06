Causa da morte de Chrystian, ex-dupla com Ralf, é divulgada por hospital

O cantor Chrystian, que fez parte da antiga dupla com Ralf, morreu nesta quarta-feira (19) devido a um choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. As informações foram confirmados pelo Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

"O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", diz a nota.

A morte do cantor de 67 anos foi confirmada pela família, por meio de nota, que lamentou a perda de um "querido esposo, pai e artista". A assessoria do cantor havia confirmado que ele tinha dado entrada na unidade de saúde e que o quadro exigia "repouso imediato e tratamento especializado".

Em fevereiro deste ano, Chrystian foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. O cantor chegou a se preparar para um transplante de rim, cuja doação seria feita pela esposa, Key Vieira. No entanto, a cirurgia foi adiada para o final de 2024. Durante os exames pré-operatórios, o cantor precisou passar por um cateterismo.

"Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia", informou a equipe do artista na época.

A assessoria do cantor informou que ele precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado "com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado".

O enterro de Chrystian acontece nesta quinta-feira (20), em São Caetano do Sul, município da região metropolitana da Capital, desde às 11h.

Quem foi Chrystian?

Chrystian iniciou no mundo artístico ainda na infância, mas sua carreira alavancou quando formou uma dupla sertaneja com seu irmão, Ralf.

A dupla Chrystian e Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, eles voltaram a trabalhar juntos em 2000 e anunciaram a separação definitiva em 2021.

A dupla vendeu cerca de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumulando também milhões de visualizações no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

Hits como "Cheiro de Shampoo", "Olhos de Luar" e "Saudade" marcaram a carreira do artista.

O cantor deixa dois filhos, fruto de seu casamento com a influencer Key Vieira, sua parceira há 29 anos. Chrystian também já foi casado com cantora Gretchen, na década de 80.