Cantora Joelma faz 50 anos e ganha festa surpresa: 'Melhor fase da minha vida'

A cantora Joelma chegou aos 50 anos no último sábado (22) e ganhou uma festa surpresa da própria equipe. O momento aconteceu no camarim do show na cidade São Pedro do Piauí e a artista se emocionou.

"Estou na melhor fase da minha vida. Nunca imaginei que eu pudesse, com essa idade, estar conquistando todas as coisas. Principalmente, o melhor de todas, pessoas boas em minha volta", declarou ela durante discurso afetuoso.

Veja também É Hit Ralf conta que sonhava em voltar a cantar com Chrystian: 'Esperei que ele fosse me procurar' É Hit Esposa de Chrystian, Key Vieira volta às redes sociais para compartilhar homenagens ao cantor

Para aproveitar a celebração, Joelma ainda aproveitou para abrir um álbum de fotos do momento nas redes sociais. Nos comentários, fãs dela deixaram mensagens de carinho e as felicitações por mais anos de vida.

Carreira e mudanças

Joelma iniciou a carreira em 1999 com a Banda Calypso ao lado do ex-marido Ximbinha. Desde então, passou por mudanças radicais no visual, tanto no rosto como no corpo.

O cabelo loiro, inclusive, só veio após o sucesso. A mudança se estendeu para diversas outras partes do corpo, junto de procedimentos estéticos no nariz, no queixo, lipoaspiração, silicone nos seios e correção nos dentes.

As mudanças mais recentes ocorreram em maio de 2019, quando a cantora revelou ter feito uma harmonização facial, junto de um preenchimento labial e facial.