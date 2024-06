Esposa de Chrystian, Key Vieira volta às redes sociais para compartilhar homenagens ao cantor

Esposa do cantor Chrystian, que faleceu na última quarta-feira (19), a influenciadora Key Vieira manifestou-se sobre a morte do companheiro, na noite desse domingo (23). Através dos stories do Instagram, ela repostou homenagens ao sertanejo, feitas por seguidores e outros artistas.

Um dos famosos a ter a postagem republicada pela influenciadora foi o cantor Sérgio Reis, que compartilhou uma foto em que aparece sorridente ao lado de Chrystian. Na legenda, ele escreveu: “Hoje, não estou sorrindo como nesta foto. Só chorando de tristeza. Você já está fazendo falta, amigo”.

Key também repostou a homenagem da dupla Edson e Hudson. “A música sertaneja perde um grande artista. Que Deus te receba de braços abertos, Chrystian. Você vai deixar saudade, mas seu legado é eterno”, lamentou o perfil dos sertanejos.

A publicação emocionada do cantor Zezé Di Camargo foi mais uma das postagens republicadas pela influenciadora. “Certamente, um dos maiores nomes do sertanejo. Com seu talento ímpar, nosso querido Chrystian partiu. Obrigado por ser referência para mim e muitos na nossa música”, publicou o artista, junto a uma foto de Chrystian no palco.

Key ainda republicou homenagens feitas por Leonardo, Ratinho e Patrícia Abravanel, além das duplas Chitãozinho e Xororó e Rick e Renner.

QUASE TRÊS DÉCADAS DE UNIÃO

Juntos há 29 anos, Chrystian e Key Viera compartilharam, em março deste ano, a história de amor que uniu o casal. Na ocasião, a influenciadora revelou ter sido fã do cantor antes de começar a se relacionar com ele. Os dois, inclusive, se conheceram quando o artista foi fazer um show na cidade natal dela, Cassilândia, no Mato Grosso do Sul.

"Quando ele entrou no show, eu já tinha visto o Chrystian, mas eu nunca tinha sentido aquilo. Aí, quando ele entrou no palco, eu fiquei passada nele, parada nele. Eu juro, eu só ficava vendo o Chrystian, só via ele."

Key ainda relatou que, no dia da apresentação, a equipe de Chrystian havia comprado flores vermelhas para jogar para o público, e o cantor deu todas para a influenciadora.

Após esse momento, Key foi até o hotel em que o cantor estava hospedado e inventou uma desculpa para conseguir falar com ele. Naquele dia, os dois chegaram a conversar por cerca de 4 horas. "A gente se encontrou [novamente] depois de uns três meses e casamos depois de 15 dias”, finalizou.

O QUE ACONTECEU COM CHRYSTIAN?

Em fevereiro deste ano, Chrystian foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. O cantor chegou a se preparar para um transplante de rim, cuja doação seria feita pela esposa. No entanto, a cirurgia foi adiada para o final de 2024.

Na manhã da última quarta-feira (19), o cantor passou mal em casa e teve que ser hospitalizado devido a um diagnóstico que exigia "repouso imediato e tratamento especializado", segundo a assessoria. Apesar dos cuidados, o sertanejo faleceu horas mais tarde.

O enterro de Chrystian aconteceu na quinta-feira (20), em São Caetano do Sul, município da região metropolitana de São Paulo.