Cantor Chrystian deixou herança milionária; veja valor da fortuna e quem são os herdeiros

O cantor Chrystian, que morreu na última quarta-feira (19), teria deixado uma fortuna estimada em cerca de R$ 60 milhões, segundo informação divulgada pelo jornal Correio Braziliense.

O sertanejo, que fazia dupla com o irmão Ralf, teve dois filhos: João Pedro e Lia, herdeiros direto do artista. E era casado há 29 anos com a influenciadora Key Vieira. Não há informações sobre o testamento do cantor.

Chrystian morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. As informações foram confirmadas pelo Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. O artista chegou a ser internado na unidade de saúde, na noite de quarta, após passar mal.

Quem foi Chrystian?

Chrystian iniciou no mundo artístico ainda na infância, mas sua carreira alavancou quando formou uma dupla sertaneja com seu irmão, Ralf.

A dupla Chrystian e Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, eles voltaram a trabalhar juntos em 2000 e anunciaram a separação definitiva em 2021.

A dupla vendeu cerca de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumulando também milhões de visualizações no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

Hits como "Cheiro de Shampoo", "Olhos de Luar" e "Saudade" marcaram a carreira do artista.

O cantor deixa dois filhos, fruto de seu casamento com a influencer Key Vieira, sua parceira há 29 anos. Chrystian também já foi casado com cantora Gretchen, na década de 80.