Cantor Chrystian acumulou dívidas avaliadas em R$ 30 mil e teve CPF suspenso na Receita Federal

O cantor Chrystian, que faleceu na última quarta-feira (19), acumulou dívidas avaliadas em aproximadamente R$ 30 mil. Conforme o Extra, ele estava com o nome negativado nos serviços de proteção ao crédito, estava com o CPF suspenso na Receita Federal e devia cerca de R$ 9 mil de um atendimento médico realizado em 2020 em um grande hospital de São Paulo.

Chrystian morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. As informações foram confirmadas pelo Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. O artista chegou a ser internado na unidade de saúde, na noite de quarta, após passar mal.

O último ano que o cantor declarou o imposto de renda foi em 2021. Ainda segundo o Extra, parte da dívida dele é com o IPTU de um imóvel em Mairiporã, com dois processos movidos pela prefeitura do município. Ele foi cobrado pelos valores de 2022 e 2023, que somam mais de R$ 20 mil.

Veja também É Hit Morre cantor Chrystian, da antiga dupla sertaneja com Ralf, aos 67 anos É Hit Cantor Chrystian deixou herança milionária; veja valor da fortuna e quem são os herdeiros

Quem foi Chrystian?

Chrystian iniciou no mundo artístico ainda na infância, mas sua carreira alavancou quando formou uma dupla sertaneja com seu irmão, Ralf.

A dupla Chrystian e Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, eles voltaram a trabalhar juntos em 2000 e anunciaram a separação definitiva em 2021.

A dupla vendeu cerca de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumulando também milhões de visualizações no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

Hits como "Cheiro de Shampoo", "Olhos de Luar" e "Saudade" marcaram a carreira do artista.

O cantor deixa dois filhos, fruto de seu casamento com a influencer Key Vieira, sua parceira há 29 anos. Chrystian também já foi casado com cantora Gretchen, na década de 80.