Filho de Chrystian diz que foi impedido de conviver com o pai e revela motivo do afastamento de Ralf

Filho mais velho do cantor Chrystian, que faleceu na última quarta-feira (19), o herdeiro Flávio Andrade revelou detalhes de sua relação com o pai, afirmando que era impedido de vê-lo. O primogênito ainda opinou sobre o que pode ter causado o afastamento entre o cantor sertanejo e Ralf, com quem o artista mantinha uma dupla.

Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, Flávio afirmou que o tratamento recebido por ele durante os encontros com o pai variava de acordo com a presença das companheiras de Chrystian.

“O meu relacionamento com o meu pai dependia de quem estava do lado. Se estávamos só ele e eu, era totalmente diferente. Agora, quando estava a atual e a ex-esposa dele, que é a mãe dos meus outros irmãos, elas sempre deram um jeito de barrar a minha presença, para entrar no show, para entrar no hotel, para entrar no camarim, para eu me aproximar dele… Telefonema elas não deixavam ele atender ou falavam que ele não estava”, relatou o herdeiro.

Os dois teriam se visto pela última vez há seis anos, quando Chrystian realizou um show em Goiânia, cidade em que o filho vive.

“Eu até estranhei, porque não houve anúncio nem nada, mas ele falou que era um show particular para uma empresa, acústico, só voz e violão. E ele falou assim: ‘Só não vou te levar porque lá é empresa e fico com receio de o pessoal achar ruim’. Eu entendi e não ia forçar a barra”, disse.

AFASTAMENTO ENTRE CHRYSTIAN E RALF

Sobre o encerramento da parceria musical entre Chrystian e o irmão Ralf, Flávio revelou acreditar que o afastamento também pode ter sido causado por terceiros.

“O meu tio [Ralf] e o meu pai se amavam muito. Eu sempre escutei as histórias de como eram os dois. [...] Então, eu não acredito que o meu tio ficou esses quatro anos sem conversar com ele por vontade própria. Também não acredito que o meu pai não falou com o meu tio por vontade própria. Para mim, com certeza, tem gente por trás”, declarou o primogênito.

Por fim, o herdeiro reforçou o pensamento relembrando uma conversa entre sua mãe e o tio, que demonstrava o amor de Ralf por Chrystian.

“Meu tio era alucinado no meu pai. Lembro de uma vez que a minha mãe perguntou para o meu tio por que ele tinha resolvido fazer a primeira voz, e o Chrystian, a segunda. Eu nunca esqueci da resposta do meu tio. Ele olhou para minha mãe e disse: ‘Você acha que eu sou besta de fazer a segunda voz? Você não tem noção do quanto fazer segunda voz é difícil, e o Crystian é incomparável com qualquer pessoa, ele é incrível’. Ele babava no meu pai cantando”, declarou.