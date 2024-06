Ralf faz homenagem para Chrystian: 'Nosso legado era maior que uma separação'; veja mensagem

Três dias depois da morte do cantor sertanejo Chrystian, ocorrida na última quarta-feira (19), o irmão dele, que formou, durante anos, a dupla “Chrystian e Ralf”, publicou uma homenagem nas redes sociais. Em um texto no Instagram, o sertanejo Ralf afirmou que a vida foi generosa com a dupla e destacou as saudades que tem sentido do irmão.

Chrystian morreu na quarta-feira (19), aos 67 anos, devido a um choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades, segundo o Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

Em postagem no sábado (22), Ralf disse que “mesmo separados, em alguns minutos, antes de entrar no palco, eu refletia. A vida nos abençoou tanto e tanto , que muitas vezes conseguimos levar ‘Chrystian e Ralf’ no mesmo espaço de tempo e dia, o nosso legado, a nossa música. Em Minas Gerais, com você meu irmão, os fãs ouviam e curtiam ‘Chrystian e Ralf’. Eu em Goiânia, os fãs ouviam e curtiam ‘Chrystian e Ralf’ e às vezes coincidentemente no mesmo horário”.

E completou que isso o fazia pensar que o legado da dupla: “era maior que uma separação. Nunca, nada, nem ninguém, nem nós mesmos, conseguimos separar ‘Chrystian e Ralf’. E como a vida foi generosa com ‘Chrystian e Ralf’. Saudades. Te amo muito e pra sempre”.

O que aconteceu com Chrystian?

Na manhã de quarta, Chrystian passou mal em casa e teve que ser hospitalizado, segundo a assessoria, devido a um diagnóstico que exigia "repouso imediato e tratamento especializado". A morte foi confirmada na quarta. O enterro de Chrystian aconteceu na quinta-feira (20), em São Caetano do Sul, município da região metropolitana de São Paulo.

Em fevereiro deste ano, Chrystian foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. O cantor chegou a se preparar para um transplante de rim, cuja doação seria feita pela esposa, Key Vieira. No entanto, a cirurgia foi adiada para o final de 2024.

Na semana passada, Ralf já tinha publicado uma homenagem ao irmão no Instagram: "Meu irmão querido, fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente, não conseguimos nos despedir, mas tenho certeza que nosso 'Pai' te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão”.