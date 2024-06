Xand Avião presenteia Nattan com relógio avaliado em R$ 1,8 milhão

O cantor Xand Avião surpreendeu Nattan com um presente luxuoso no último domingo (23). O forrozeiro deu o relógio Richard Mille RM 011, avaliado em R$ 1,8 milhão para o cearense.

A entrega do presente aconteceu durante um show em Campina Grande (PB). Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento.

Em cima do palco, os artistas começaram a falar sobre os relógios que estavam usando. Em seguida, Xand tira o relógio do pulso e oferece a Nattan. Segundo o cantor, o item foi comprado na semana passada.

Inicialmente, Nattan recusou o presente, mas Xand insistiu. "Tô brincando não, o relógio é seu. Vou lhe oferecer mais uma vez. Vai querer ou não vai?", declara.

"Esse cara já me deu muita coisa. Me deu experiência, me deu um canto pra brilhar. Eu acho que é injusto eu aceitar o relógio. Eu acho que a amizade dele já vale mais pra mim, por isso eu não quero aceitar", disse Nattan para o público. Xand continuou insistindo, e Nattan acabou aceitando o presente.