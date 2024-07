Filho de 7 anos de Gusttavo Lima é flagrado dirigindo, e Detran-GO repudia ação

O filho mais velho do casal Andressa Suita e Gusttavo Lima, o garoto Gabriel, de 7 anos, foi flagrado dirigindo um carro. Nas imagens, compartilhadas pela mãe da criança no domingo (30), ele aparece ao lado do irmão mais novo, Samuel, de 5 anos, enquanto conduz um veículo. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou, nessa segunda-feira (1º), uma nota contra o episódio.

Na gravação, publicada pela esposa do sertanejo, os meninos aparecem sem cinto de segurança nos bancos da frente de um veículo. Enquanto o primogênito conduz o automóvel sozinho, o outro fica de pé no banco, dá um grito de empolgação e coloca a cabeça para fora do teto solar. O local onde foi feito registro não foi divulgado.

VEJA VÍDEO

Veja também É Hit Spotify anuncia show 'This Is Marília Mendonça' no Allianz Parque; saiba data É Hit Sanfoneiro Júnior Ferreira, integrante de banda com Elisângela Alves, morre aos 42 anos

Na legenda, a criadora de conteúdo escreveu: "7 ou 18?", fazendo uma referência entre a idade do garoto e a faixa etária da permissão para dirigir no Brasil.

Em nota nessa segunda-feira, o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, disse repudiar "quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares", conforme informações do portal g1.

O gestor ainda detalhou que encaminhou um pedido à Polícia Civil para a autoridade apurar a conduta dos pais das crianças.

À colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, o cantor Gusttavo Lima se pronunciou sobre o caso e esclareceu que o vídeo foi feito na propriedade do casal. Especialistas, ouvidos pelo portal g1, explicaram que, por ser uma ação praticada dentro de propriedade privada, os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização. Caso tivesse acontecido em via pública, teria sido infringindo artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).