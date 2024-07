Spotify anuncia show 'This Is Marília Mendonça' no Allianz Parque; saiba data

A plataforma Spotify Brasil anunciou, nesta segunda-feira (1º), um evento em homenagem à cantora Marília Mendonça. O show ao vivo acontece no dia 05 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Intitulado por "This Is Marília Mendonça", a produção é "o maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente", segundo o app.

O evento foi criado em estreita colaboração da família de Marília Mendonça, garantindo que realmente honre legado da sertaneja.

Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz Dona Ruth, Mãe de Marília Mendonça

Nas semanas que antecedem o evento, o Spotify estará celebrando o legado de Marília por todo o Brasil, das ruas às experiências digitais e além.

Segundo a plataforma, o line-up do evento terá diferentes artistas interpretando os sucessos da sertaneja. Mais detalhes emocionantes serão revelados em breve.