Pabllo Vittar tem carreira exaltada pelo The New York Times: 'Próxima grande drag queen do mundo'

“A próxima grande drag queen do mundo é brasileira”. Este é o título do perfil sobre a cantora Pabllo Vittar publicado pelo jornal The New York Times, neste domingo (30). O veículo norte-americano exaltou a trajetória da artista e a sua performance na 27ª Parada do Orgulho LGBT+, que foi realizada na Avenida Paulista em São Paulo, no início de junho.

"É uma das maiores estrelas pop nessa nação de 203 milhões de pessoas (...) RuPaul ainda pode ser a queen das queens, mas a herdeira da coroa global já chegou", ressaltou a publicação, comparando a brasileira à drag queen reconhecida mundialmente e apresentadora do reality ‘RuPaul's Drag Race’.

O jornal também destacou momentos importantes na carreira da artista, como a apresentação na Organização das Nações Unidas (ONU), a participação no show da Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, além dos shows nos festivais Lollapalooza e Coachella.

Além disso, o ativismo político da maranhense foi enfatizado pela publicação, que a classificou como uma das vozes importantes na luta pelos direitos da população LGBT+. Ainda assim, frisou o jornal, o país apresenta elevados índices de mortes de pessoas da comunidade.

"Desde 2008, mais de 1.840 pessoas transexuais foram assassinadas no Brasil, mais que o dobro do próximo país mais mortal, o México, de acordo com o monitoramento da Transgender Europe, um grupo de defesa. O Brasil lidera o ranking todos os anos desde o início do rastreamento", evidenciou.