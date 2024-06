Viúva de Chrystian publica carta aberta e rebate falas sobre afastamento de Ralf do irmão

Em carta-aberta no Instagram publicada nesta sexta-feira (28), a viúva de Chrystian revelou que não irá deixar a história do artista ser manchada. Key Vieira comentou ainda sobre declarações de Ralf, irmão do seu falecido marido.

"Entendo que um artista, como figura pública, sempre vai ter sua vida pessoal questionada, afinal o público tem sede de música e de informações. No entanto, tudo tem um limite. Só eu, como viúva do Chrystian, posso falar com propriedade sobre os nossos dias como família. Filhos, irmão e amigos sempre souberam de seu endereço, telefone e redes. Cabe a cada um agora lidar com sua própria consciência", revelou.

Ralf comentou no velório de Chrystian, em 20 de junho, que não via o irmão há quatro anos. "Fazia quatro anos, porque não coincidia. Eu fazendo show em um lugar e ele em outro. Mas é meu irmão, isso é muito importante", disse na época. Ao Fantástico do último domingo (23), Ralf contou que esperava que o irmão o procurasse novamente.

"Sempre sonhei que a gente ia voltar, e sempre esperei que ele fosse me procurar. Por bobeira minha, não o procurei. A proposta de acabar com a dupla foi do Chrystian. Ele queria gravar com os sertanejos que estão começando, os universitários. A gente nunca brigou, mas não se falava mais. Eu esperava que ele fosse me ligar, porque ele desmanchou. Eu sabia que ele estava doente, mas não nesse estado", contou.

Key frisou que sua preocupação é com o legado do musical do marido. "Não vou carregar pesos que não são meus. Meu compromisso é com o legado musical que o Chrystian deixou, e os meus dois filhos, que assim como eu, precisam de apoio nesse momento. Seco minhas lágrimas e ergo minha cabeça para a vida, na certeza de que seguirei lutando pela nossa família; e na esperança de te encontrar na eternidade, meu amor", concluiu Key.

Veja publicação

Ralf anuncia turnê e é criticado

O cantor Ralf anunciou na quinta-feira (27) uma nova turnê nos Estados Unidos em que revisitará a trajetória da dupla com o irmão Chrystian.

O anúncio da turnê ocorreu uma semana após a morte de Chrystian, o que levou Ralf a receber críticas de fãs nas redes sociais.

"Trazer um pouco da nossa alegria do Brasil para o pessoal que está morando aqui. Em homenagem também à Nova York, que é uma grande música. A nossa canção, a nossa inspiração, o nosso grande sucesso …cheio de sonhos e emoções à nossa NY", disse Ralf.

Chrystian deixou herança milionária e possuía dívidas

Com uma carreira de sucesso, Chrystian deixou uma herança acumulada estimada em cerca de R$ 60 milhões, segundo informação divulgada pelo jornal Correio Braziliense.

Embora tenha um patrimônio milionário, o cantor acumulou dívidas avaliadas em aproximadamente R$ 30 mil. Conforme o Extra, ele estava com o nome negativado nos serviços de proteção ao crédito, estava com o CPF suspenso na Receita Federal e devia cerca de R$ 9 mil de um atendimento médico realizado em 2020 em um grande hospital de São Paulo.

Na carta-aberta, Key ainda comentou sobre as especulações sobre as dívidas de Chrystian. "A quem especula questões financeiras: só quem dividia com ele os mesmos sonhos têm propriedade para falar sobre seus bens (materiais ou não). A quem propaga fake news: por que nunca fizeram questão de divulgar seu trabalho e agora só pensam em crescer a audiência por sob a sua lápide?", questionou.

Morte de Chrystian

Chrystian faleceu em 20 de junho, no Hospital Samaritano, em São Paulo. A internação ocorreu após pedido dos médicos, que exigiram um "repouso absoluto" para o tratamento de problemas sérios de saúde.

O artista tinha rim policístico e precisava de um transplante, que estava marcado para ocorrer em outubro deste ano. Segundo boletim médico, o falecimento foi em decorrência de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia agravada por comorbidades.