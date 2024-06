Filho de Zé Vaqueiro passa por traqueostomia; entenda procedimento

O pequeno Arthur, filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, passou por um novo procedimento, na última terça-feira (25). O bebê de 11 meses — diagnosticado no nascimento com síndrome de Patau — tem uma malformação genética do sistema nervoso e precisou ser submetido a uma traqueostomia.

A traqueostomia consiste em um procedimento cirúrgico da abertura frontal na traqueia do paciente e tem o objetivo de facilitar a chegada do ar até os pulmões.

Veja também É Hit Felipe Amorim se afasta dos palcos por tempo indeterminado por problema de saúde É Hit Nattan, Xand Avião e Mari Fernandez animam São João do Eusébio; veja programação

No Instagram, Ingra falou sobre o estado de saúde do filho: “Meu amorzinho acabou de voltar da sala de cirurgia. Fez traqueostomia e ocorreu tudo bem. Você é tão forte, meu amor. Estamos lutando por você”, escreveu ela.

Desde que nasceu, Arthur saiu apenas uma vez da maternidade. Ele ficou internado por nove meses antes de ir para casa.