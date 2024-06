Nattan, Xand Avião e Mari Fernandez animam São João do Eusébio; veja programação

A programação do São João do Eusébio chega ao fim neste fim de semana com nove atrações musicais de sexta-feira (28) a domingo (30). Nomes nacionais da música, como Nattan, Xand Avião e Mari Fernandez, estão na programação do evento.

Na sexta-feira, João Gomes, Guilherme Dantas e Zé Vaqueiro iniciam a maratona de shows. No sábado, é a vez de Mari Fernandez subir ao palco, seguido por Xand Avião, além da dupla Kaká e Pedrinho.

Veja também É Hit Xand Avião presenteia Nattan com relógio avaliado em R$ 1,8 milhão João Lima Neto Nattan confirma que está namorando novamente: 'Já comprei até presente'; assista

O cearense Nattan, o DJ Alok e o mestre Zé Cantor encerram em grande estilo, no domingo. Grupos locais completam a festa. Os shows são gratuitos e abertos a todos os públicos.

Veja programação:

28 de junho (Sexta-feira)

João Gomes

Zé Vaqueiro

Guilherme Dantas

29 de junho (Sábado)

Xand Avião

Mari Fernandez

Kaká e Pedrinho

30 de junho (Domingo)

Nattan

Alok

Zé Cantor

O evento ainda conta com o Camarote Forró no Sítio. O espaço premium oferece área coberta, entrada exclusiva, visão privilegiada dos shows, bancos de descanso, área de spa, bar de drinks, praça de alimentação, bares e banheiros exclusivos.

Como chegar no evento

O evento acontece no Espaço Eusébio Junino, na rua Farias Brito, bairro Amador. As principais vias de acesso, como a BR-116 e a CE-040, conectam Eusébio a Fortaleza ao norte e a outras cidades ao sul.

As estradas são bem conservadas, iluminadas e sinalizadas, facilitando o deslocamento não apenas de cidades próximas, como Aquiraz, Pindoretama, Cascavel e Beberibe, mas de diversas outras regiões.

Serviço

Eusébio Junino

Data: até 30 de junho

Local: Espaço Eusébio Junino (Pontos de referências: Bangs Eusébio, Farias Brito e Mercadinho São Luiz)

Entrada: gratuita para shows e eventos culturais



Camarote Forró no Sítio

Vendas online: eusebiojunino.com.br