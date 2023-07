Filho de Zé Vaqueiro nasce com malformação congênita e está em UTI

O cantor Zé Vaqueiro cancelou agenda de shows dos próximos dias por conta do nascimento do filho. Em comunicado divulgado pelo pernambucano no Instagram, publicado nesta quarta-feira (26), foi informado que a criança veio ao mundo com uma malformação congênita decorrente da síndrome de trissomia do cromossomo 13.

Por conta do estado de saúde do pequeno Arthur, a equipe médica internou o pequeno em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



É uma malformação genética do sistema nervoso podendo ser identificada no pré-natal, quando o feto ainda está em formação. A patologia pode ser diagnosticada ainda durante a gestação por meio dos exames de pré-natal. No exame de ultrassonografia podem ser percebidas alterações que levantam a possibilidade da doença. A partir daí, alguns exames devem ser solicitados para a confirmação da doença, sendo a amniocentese o principal deles. Os sintomas da síndrome de Patau aparecem em forma de: atraso mental; má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia; mãos com dedos a mais; tamanho reduzido do queixo; problemas no coração; doenças renais A doença não tem cura, mas o cuidado das equipes médica e multidisciplinar durante toda a vida é fundamental para buscar alguma melhora na qualidade de vida do paciente.

Zé Vaqueiro é natural de Oucuriri em Pernambucano. Ele é casado com a cearense Ingra Soares. O casal vive com os filhos no Eusébio (CE), Região Metropolitana de Fortaleza.

Leia nota na íntegra:

"O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.



Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto.



Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade.

Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio".