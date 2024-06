Luísa Sonza e Pedro Sampaio são processados por plágio

Os cantores Luísa Sonza e Pedro Sampaio estão sendo processados por suposto plágio na música “Atenção”, parceria entre os dois. Responsável pela acusação, Denisson José do Nascimento, também conhecido como “Decão”, pede R$ 500 mil de indenização aos artistas.

Veja também Zoeira Iza comenta expectativa para a chegada da primeira filha e ganha declaração surpresa de Yuri Lima É Hit Xand Avião presenteia Nattan com relógio avaliado em R$ 1,8 milhão É Hit Cantora Joelma faz 50 anos e ganha festa surpresa: 'Melhor fase da minha vida'

De acordo com informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Decão alega que “Atenção” copia trechos significativos de “Palma da Mão no Chão”, obra lançada por ele no início da década passada. O músico, inclusive, pontuou que o verso “bota a palma da mão no chão” se repete nas duas músicas.

Além disso, a equipe de defesa de Denisson ainda argumenta que Pedro Sampaio conhecia a música de seu cliente, pois já havia demonstrado admiração por ela em mensagens que trocou com Decão, anos atrás.

Em busca de reconhecimento, o músico exige ser creditado na canção. Ele também pede uma compensação financeira de R$ 500 mil por danos morais e materiais, alegando frustração e prejuízos com a situação.

Até o momento, nenhum dos artistas acusados se pronunciou sobre o caso.