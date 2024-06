Iza comenta expectativa para a chegada da primeira filha e ganha declaração surpresa de Yuri Lima

Grávida da primeira filha, Nala, a cantora Iza falou sobre as expectativas para a chegada da herdeira, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima, durante participação no programa Encontro, nesta terça-feira (25). A artista ainda ganhou uma declaração do companheiro, que a encheu de elogios.

Em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, a voz de “Pesadão” revelou sempre ter tido vontade de ser mãe: “Era um sonho meu desde muito tempo. Eu sempre fui muito maternal, sempre gostei muito de criança, sempre me imaginei me doando, sempre tentei imaginar como seria a carinha [do bebê]”.

Vivenciando o sonho, Iza confidenciou imaginar frequentemente como serão características e a personalidade da pequena Nala, sem esconder a ansiedade para a chegada da herdeira.

“O pessoal fala ‘nossa, tá passando rápido’. Tá passando rápido nada, tá passando rápido é pra vocês! [...] A gente fica, ao mesmo tempo, curtindo a gravidez, mas querendo que passe logo. Eu quero ver o motivo de tudo isso, o motivo de tanta mudança. Tudo vai fazer mais sentido quando ela chegar”, contou a artista.

MUDANÇAS NO CORPO

Durante a participação, a cantora ainda relatou como tem lidado com as mudanças no corpo, causadas pela gravidez.

“Muda muita coisa. Eu estou entrando no terceiro trimestre, então, estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, tô começando a me sentir mais lenta, a memória já foi embora”, revelou ela.

Com tantas mudanças, Iza teve que adaptar a agenda profissional: “Minha rotina mudou muito. Eu tenho feito menos shows. Para poder fazer o show, eu não posso viajar no mesmo dia do show, eu tenho que chegar antes porque eu não dou conta, a viagem em cansa muito”.

DECLARAÇÃO DE YURI LIMA

Enquanto a artista conversava sobre a gravidez, a plateia e a própria cantora foram surpreendidos por um vídeo enviado por Yuri Lima à produção do programa. Na filmagem, o jogador se declarou para Iza, afirmando ser sortudo por tê-la como companheira.

“Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui, mas falar de você é muito fácil. Essa filha maravilhosa, essa artista maravilhosa. Eu sou muito grato, amor, e muito sortudo também em ter você na minha vida, em ter você como mãe da minha filha”, afirmou o atleta.

Emocionada com o registro, a artista retribuiu a declaração: “Eu me sinto muito abençoada por dividir minha vida com ele [...] Que alívio que dá saber que o pai da minha filha é um cara incrível e que sonhou isso tanto quanto eu. A gente tá realizando esse sonho juntos, então, isso é muito especial”.