A festa aconteceu apenas 5 dias após o término
Os rumores de término entre a cantora e o ex-jogador agitaram as redes sociais na noite de segunda-feira (6)
Ex-jogador atuou pelo Mirassol
Artista tem compartilhado momentos ao lado da primeira filha, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima
Primeira filha da cantora nasceu no dia 13 de outubro
O jogador disse que só conversou com a amante virtualmente, e pediu desculpas à cantora pela situação
A apresentadora também detonou o jogador Yuri Lima
Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima nessa quarta-feira (10)
O jogador começou a namorar a cantora em 2022 e, em abril de 2024, eles anunciaram que estavam esperando a primeira filha
Cantora ainda revelou como tem lidado com mudanças no corpo e na rotina profissional