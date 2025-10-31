Diário do Nordeste
Cantora brasileira IZA e o ex-jogador de futebol Yuri Lima são vistos juntos no aniversário de 1 ano da filha do casal, Nala. A festa foi tema safari no Rio de Janeiro no dia 12 de outubro. Ess é a primeira aparição do casal após a segunda separação.

Iza e Yuri Lima comemoram juntos aniversário da filha

A festa aconteceu apenas 5 dias após o término

Geovana Almeida* 13 de Outubro de 2025
Cantora IZA e jogador Yuri Lima, em flagrante, em show.

Yuri Lima apaga fotos com Iza e publica foto da filha: 'Família'

Os rumores de término entre a cantora e o ex-jogador agitaram as redes sociais na noite de segunda-feira (6)

Redação 07 de Outubro de 2025
Yuri Lima e Iza

Namorado de Iza, Yuri Lima anuncia aposentadoria do futebol: ‘Impulsionar novos sonhos’

Ex-jogador atuou pelo Mirassol

Redação 28 de Maio de 2025
Fotos da Iza segurando a pequena Nala, de dois meses

Iza posta fotos com a filha, Nala, e se declara: 'Sempre estarei aqui para você, onde quer que esteja'

Artista tem compartilhado momentos ao lado da primeira filha, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima

Redação 20 de Dezembro de 2024
Iza e Nala

Iza mostra o rosto da filha Nala pela primeira vez

Primeira filha da cantora nasceu no dia 13 de outubro

Redação 10 de Novembro de 2024
Foto de Yuri Lima e Iza no espelho

Yuri Lima, ex de Iza, mantém fotos com cantora após traição

O jogador disse que só conversou com a amante virtualmente, e pediu desculpas à cantora pela situação

Redação 12 de Julho de 2024
Ana Maria Braga elogiou a força de Iza

Ana Maria Braga homenageia Iza após descoberta de traição: 'Mulher maravilhosa'

A apresentadora também detonou o jogador Yuri Lima

Redação 11 de Julho de 2024
Montagem de fotos mostra Kevelin à esquerda e youtuber à esquerda

Youtuber diz que Kevelin Gomes, amante de Yuri Lima, também teve affair com o seu ex

Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima nessa quarta-feira (10)

Redação 11 de Julho de 2024
Além de ter participado do Campeonato Paulista de 2023 e 2024 com o Mirassol, o jogador está disputando novamente a Série B do Campeonato Brasileiro

Quem é Yuri Lima? Conheça jogador que traiu a cantora Iza grávida

O jogador começou a namorar a cantora em 2022 e, em abril de 2024, eles anunciaram que estavam esperando a primeira filha

Redação 11 de Julho de 2024
Primeira gravidez da cantora Iza

Iza comenta expectativa para a chegada da primeira filha e ganha declaração surpresa de Yuri Lima

Cantora ainda revelou como tem lidado com mudanças no corpo e na rotina profissional

Redação 25 de Junho de 2024
