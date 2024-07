Quem é Yuri Lima? Conheça jogador que traiu a cantora Iza grávida

Após a cantora Iza anunciar o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, na noite dessa quarta-feira (10), usuários das redes sociais questionaram sobre o trabalho e a vida pessoal do atleta. Grávida do volante do Mirassol há seis meses, a artista desabafou em vídeo e falou sobre a traição que sofreu do ex.

No momento do pronunciamento, o jogador estava atuando na partida entre Mirassol e Grêmio Prudente, pela Copa Paulista. Até a manhã desta quinta (11) ele ainda não havia se manifestado.

O jogador começou a namorar Iza em 2022. Rumores sobre o relacionamento começaram após os dois passarem o Réveillon juntos e, em janeiro, Yuri disse que os dois estavam "se conhecendo".

Em entrevista em abril de 2023, a cantora contou como conheceu o atleta: "Tinha umas pessoas me cantando, algumas eu conhecia. Ele, não. Entrei no perfil do Yuri, o achei super discreto, e isso me chamou atenção porque também sou discreta. E, pelas fotos, achei ele gato. Resolvi responder".

Em abril de 2024, o casal anunciou que estava à espera da primeira filha.

Quem é Yuri Lima?

Legenda: Casal começou relacionamento em 2022 Foto: Reprodução/Instagram

Yuri, apelidado de "Izo" por alguns fãs da cantora nas redes sociais, foi formado jogador na base do Audax (Osasco/SP). O volante teve uma passagem de cerca de um ano na categoria de base do Palmeiras. No profissional, a estreia foi pela equipe osasquense e, em 2016, ele conquistou o vice no Campeonato Paulista com o time.

Yuri Lima teve passagem no Santos, no Fluminense, no Cuiabá, no Juventude e agora defende o Mirassol. Até o momento, como jogador profissional, Yuri marcou dois gols e deu duas assistências em pouco mais de 200 jogos.

Além de ter participado do Campeonato Paulista de 2023 e 2024 com o Mirassol, o jogador está disputando novamente a Série B do Campeonato Brasileiro com o time do interior de São Paulo.

Segundo o site Transfermarkt, especializado em valores de jogadores e transferências de clubes, Yuri Lima tem o valor de mercado estipulado em R$ 3 milhões.