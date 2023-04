'Eu era preconceituosa', diz Iza sobre namorar jogadores de futebol antes de Yuri Lima

Iza, em entrevista ao Extra, revelou que, antes de namorar Yuri Lima, não se relacionava com jogadores de futebol. "Eu não fazia ideia de que vida de jogador de futebol era assim. Eu era bem preconceituosa, tinha uma imagem completamente diferente. Ele trabalha muito e não tem folga quase nunca", afirmou a cantora.

Ela contou ainda que o casal se encontra entre folgas. "Sempre que ele tem um ou meio dia de folga, corre pro Rio. Ou eu venho pra São Paulo e a gente se encontra aqui ou em São José do Rio Preto, que fica ao lado de Mirassol e tem o aeroporto mais próximo. Nunca imaginei viver um relacionamento assim, em que moro num lugar e meu namorado em outro, mas está dando muito certo", relatou a artista.

'O achei super discreto'

Iza também contou como conheceu Yuri. "Tinha umas pessoas me cantando, algumas eu conhecia. Ele, não. Entrei no perfil do Yuri, o achei super discreto, e isso me chamou atenção porque também sou discreta. E, pelas fotos, achei ele gato. Resolvi responder", contou.

O casal assumiu o namoro há dois meses, após semanas de especulações. À época, Yuri chegou a publicar uma foto de ambos juntos e se declarou: "Dona de mim", escreveu na legenda.