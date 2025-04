Duas brasileiras estão na lista da Forbes de bilionários mais jovens do mundo

As irmãs brasileiras Livia Voigt, de 20 anos, e Dora Voigt, de 27 anos, estão na lista da Forbes de bilionários mais jovens do mundo. As duas são herdeiras da fábrica de equipamentos elétricos WEG, fundada pelo avô delas, Werner Ricardo Voigt.

Esse é o segundo ano consecutivo que Livia e Dora aparecerem na lista da revista, divulgada nesta terça-feira (1º). A fortuna das irmãs, aliás, cresceu em US$ 100 milhões ao longo do ano, passando de US$ 1,1 bilhão para US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6,8 bilhões.

Elas possuem 3,1% da empresa, e estão entre os 18 herdeiros do grupo, que produz mais de 21 milhões de motores elétricos todos os anos e os exporta para mais de 135 países.

Apesar da fortuna, Livia e Dora são discretas nas redes sociais. Livia cursa psicologia em uma universidade em Florianópolis, onde moram. Desde que a lista da Forbes de 2024 foi divulgada, ela fechou as redes. Já sobre Dora não tem informações na internet.

Quem é Livia Voigt?

Livia é a irmã mais nova, tem 20 anos, e ainda não faz parte do conselho ou da diretoria da WEG, apesar de ser herdeira. Ela cursa Psicologia em uma universidade de Florianópolis, onde mora com a família.

Seu apelido é Lillos, e acumula 1,3 mil seguidores nas redes sociais, com apenas 17 publicações no feed do Instagram, que é privado. Livia também tem dois irmãos mais velho, além de Duda, que aparece com ela na lista da Forbes.

Quando seu nome apareceu pela primeira vez na lista da revista, em 2024, vários perfis foram atribuídos a ela na internet.

Quem é Duda Voigt?

Dora é a irmã mais velha da lista, com 27 anos. Apesar de já ter citada duas vezes pela Forbes, ela não tem mais informações relatadas na internet.

Ela é filha de uma catarinense e de um carioca, formado em Educação Física.