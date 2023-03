Iza revela como conheceu o novo namorado, Yuri Lima, e comenta demissexualidade

Vivendo romance com o jogador Yuri Lima, Iza revelou, durante entrevista, como o casal se conheceu e o que mais chamou sua atenção no amado. Na conversa, a artista ainda falou sobre demissexualidade.

À revista Marie Claire, a dona do hit “Pesadão” afirmou que a aproximação com o namorado surgiu meses após seu divórcio, quando decidiu checar mensagens que haviam lhe enviado no Instagram. Entre os contatos, Iza se deparou com um recado do atleta e se animou com seu perfil.

“Fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar, e achei ele muito maneiro, uma pessoa fodona, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino” disse.

Com a aproximação positiva, os dois decidiram se encontrar, experiência descrita pela cantora como “incrível”. Desde então, o casal está junto, com direito até a torcida em partida do atleta.

DEMISSEXUALIDADE

Ainda sobre relacionamentos, a artista falou sobre como se descobriu demissexual, orientação em que um indivíduo só se sente atraído por outro a partir do desenvolvimento de um vínculo afetivo.

Para Iza, é importante ter uma “conexão sincera” com o parceiro antes de qualquer tipo de contato sexual: “Já tentei fazer sexo casual e não funciona comigo. A experiência raramente é prazerosa para mim [...] E agora que sou famosa, então, preciso realmente confiar na pessoa.”

A cantora reforçou o pensamento, afirmando não poder “desperdiçar energia sexual com qualquer pessoa”.