MC Guimê apaga fotos com Lexa após Justiça autorizar bloqueio do dinheiro dela por dívida do cantor

O cantor MC Guimê decidiu, nessa quinta-feira (30), apagar a maioria das publicações que mantinha no próprio perfil do Instagram. Todas as fotos que ele tinha com a ex-esposa, a também funkeira Lexa, e o primeiro pronunciamento dele sobre a eliminação do BBB 23 foram alguns dos posts deletados.

No fim, sobraram 36 postagens na conta, sendo somente três delas visíveis. Ele também mudou o avatar para um emoji de coração remendado.

As publicações restantes são relacionadas à passagem de Guimê pelo BBB 23. Ele manteve uma foto tomando sol, capturada durante a estadia no reality, e dois vídeos da participação no programa, sendo um deles um VT feito pela produção da atração e outro do momento em que ele indica Gustavo ao Paredão com o Poder Supremo.

Foto: reprodução

A atitude do funkeiro aconteceu após a Justiça de São Paulo decidir, na terça-feira (28), que Lexa pode ter até 30% dos rendimentos mensais bloqueados para o pagamento de uma dívida dele. A determinação ainda cabe recurso.

A cantora pode ser responsabilizada no processo porque é casada com Guimê em regime de comunhão universal de bens.

DÍVIDA DE MC GUIMÊ

Em 2016, MC Guimê comprou uma residência de luxo em Alphaville, em São Paulo, e não conseguiu efetuar todas as parcelas do pagamento. Avaliado em R$ 2,2 milhões, Guimê deixou de pagar R$ 777 mil pelo imóvel.

Com a ação, após solicitação dos antigos proprietários, Guimê foi condenado a restituir R$ 421 mil a título de honorários advocatícios, além das correções sobre o valor, pelo não pagamento. A dívida atual chega a R$ 2,9 milhões.

Guimê envia pedido

Entretanto, em pedido enviado à Justiça, Guimê solicita que Lexa não seja cobrada por uma dívida feita por ele. O rapper explicou às autoridades que a compra ocorreu antes do casamento e a defesa da cantora usará o mesmo argumento.

Em nota, a assessoria de Lexa revelou que todas as providências sobre o caso já estão sendo tomadas.

"O departamento jurídico da cantora está ciente da publicação proferida e tomará todas as providências cabíveis e necessárias a fim de resguardar os direitos da cantora, conforme vem ocorrendo desde a ciência de todos os atos processuais", disse a equipe em nota.

Enquanto isso, MC Guimê segue com saldos bancários bloqueados e com bens penhorados pela Justiça de São Paulo, incluindo prêmios e cachês recebidos por ele ao longo da participação no 'BBB 23', do qual foi expulso após caso de importunação sexual.