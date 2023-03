Lexa vai sozinha à festa de Anitta e evita assunto Guimê: 'Só falo da minha carreira'

A cantora Lexa participou da festa de aniversário de Anitta e evitou comentar sobre o marido MC Guimê. Evento aconteceu na noite dessa sexta-feira (24), em São Paulo, e reuniu inúmeros famosos. Contou até com presenças internacionais de Billie Eilish e Lil Nas X, que estão no Brasil para shows no Lollapalooza (2023).

Perguntada pelo site "Splash" acerca do momento do casal, Lexa evitou falar sobre MC Guimê e a suspeita de importunação sexual em que ele se envolveu durante o BBB 23. "Só falo sobre a minha carreira", declarou a artista.

Na última segunda-feira (20), Guimê compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele prestou depoimento em inquérito que apura importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

O cantor foi expulso do BBB, junto com o lutador Antônio (Cara de Sapato), pelos acontecimentos com Dania Mendez.

"Buscando o perdão", diz MC Gumê

Na quinta-feira (23), em publicação no perfil do Instagram, Guimê disse que segue buscando o perdão da amada. Ele respondeu a um seguidor que disse querer ver o MC feliz com a esposa.

"Agora, ela tá no tempo dela... Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu tava na casa do BBB, mas por tudo até aqui", expressou o ex-BBB.