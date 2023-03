Gretchen nega harmonização facial após boatos sobre nova intervenção

A cantora Gretchen desmentiu, nesta quinta-feira (30), os boatos de que teria feito novos procedimentos estéticos no rosto. Por meio das redes sociais, ela rebateu as críticas sobre a suposta nova harmonização facial. Mais cedo, uma foto da artista viralizou no Instagram e seguidores apontaram mudanças em seu visual.

"Desmentindo mais uma vez a história fake que eu fiz uma nova harmonização. Retoque agora só quando eu for para o Brasil. E não tenho data para ir. Estou ótima e me amando mais do que nunca", escreveu.

Gretchen afirmou que está cansada de dar explicações sobre sua vida pessoal. "Não estou aguentando mais essa história de toda hora ter que explicar alguma coisa da minha vida. Estou aqui trabalhando tão longe do Brasil, tão longe das pessoas, e toda hora tendo que dar explicação que eu não precisava dar", disse.

Equívoco

A artista ainda abriu uma live no Instagram para confirmar que seu rosto não estava inchado. Ela esclareceu que alguns profissionais de estética utilizam sua foto de maneira equivocada e sem sua autorização.

"Estou fazendo uma live para vocês verem que meu rosto não está deformado nem inchado, que eu sou a mesma pessoa. Eu não faço harmonização desde antes do Carnaval. A última vez que eu fiz foi antes do Carnaval. Só que depois disso, eu tive um problema de adenomiose [condição em que tecido endometrial cresce na parede uterina] e estou me tratando, tomando remédios para que o tamanho do meu útero diminua. E eu realmente inchei, até um mês atrás estava bastante inchada. Pelo contrário, agora estou bem 'sequinha'", desabafou.

Ela disse ser uma mulher livre e pediu mais uma vez para que parassem de falar das mudanças em seu rosto.

"Chega uma hora que cansa de toda hora ter que ficar explicando as mesmas coisas e ficar aguentando comentários idiotas. Gente, para! Deixa eu viver a minha vida. Para com essa história de falar do meu rosto, ele não tem nada demais. Se tivesse, é um problema meu. O rosto é meu e eu deixo ele do jeito que eu quiser", finalizou.