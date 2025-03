CAPTEI: Côca Torquato Leva a Arte do Movimento Armorial para as Paredes do MAUC

Na manhã de sábado, 15, o Museu de Arte da UFC (MAUC) recebeu a exposição de Côca Torquato, “Só para ver-te agora são meus olhos”. Com curadoria de Ignês Meneleu Fiuza e produção de Túlio Paracampos, a mostra traz 70 obras — 40 pratos de porcelana e 30 aquarelas — que dançam em um diálogo profundo com o Movimento Armorial, idealizado por seu amigo Ariano Suassuna.

Legenda: Túlio Paracampos, Ignês Meneleu Fiuza, Côca Torquato e Virgílio Maia Foto: LC Moreira

Inspirada no poema do marido Virgílio Maia, a artista apresenta um universo estético marcadamente enraizado nas tradições populares nordestinas, onde pássaros em pares simbolizam amizade e amor. Com técnicas que variam entre traços rupestres e pinceladas contemporâneas, a artista plástica consegue captar o espírito vibrante da cultura local, usando uma paleta que mescla tons terrosos a azuis intensos.

Legenda: Côca Torquato e Virgilio Maia Foto: LC Moreira

Legenda: “Só para ver-te agora são meus olhos” Foto: Arquivo pessoal

Muitos convidados ilustres prestigiaram essa viagem artística, que, segundo Ariano Suassuna, que foi amigo de Côca, e que viu muitas de suas obras expostas, relatou que fazem parte de um reflexo da busca solitária e individual da artista, onde cada uma é a celebração da memória e da imaginação. Com sua curiosidade instigante, Côca convida todos a se perderem e se encontrarem em sua poética visual.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: “Só para ver-te agora são meus olhos” Foto: LC Moreira

