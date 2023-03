Gretchen coloca casa à venda por 1,5 milhão após briga com vizinhos; veja fotos

Depois de ter se mudado por causa dos vizinhos, Gretchen decidiu colocar à venda a casa em que morava, em Belém do Pará. O valor pedido pelo imóvel, localizado no bairro Jurunas, é de R$ 1,5 milhão. As informações são do Extra.

A residência em que Gretchen morava com o marido, Esdras de Souza, possui dois andares, quatro quartos, sendo uma suíte, quatro banheiros, cinco salas, piscina e garagem.

O imóvel passou por uma reforma em 2021, quando a eterna Rainha do Rebolado se mudou.

A casa também está disponível para aluguel por R$ 15 mil mensais, conforme anúncio da corretora que está fazendo a divulgação da residência.

Legenda: Casa possui quatro quartos, sendo uma sauíte, e quatro banheiros. Foto: Reprodução/Facebook

Briga com vizinhos

A decisão de mudar de País foi tomada após novo episódio de desentendimento com os vizinhos, donos de uma borracharia que fica ao lado da casa de Gretchen.

O motivo é que os proprietários permitem os clientes estacionarem os carros na frente do portão de garagem da artista.

Em janeiro, uma viatura da polícia estacionou em frente ao portão de Gretchen, provocando revolta da cantora, que reclamou com os policiais.

Nas redes sociais, ela publicou vídeos do momento em que pede para eles retirarem o veículo. "Agora até a polícia não respeita as leis", disse.

Em outro vídeo, ela conta que foi ameaçada por um dos agentes. "E tem mais. Eu quero o responsável pela Polícia Militar falando comigo, porque eu acabei de receber uma ameaça na minha porta, do policial tirando a arma pra mim. Vou mostrar o vídeo aqui, porque eu tenho tudo gravado pelas minhas câmeras. Eu quero providências contra esse policial".

Na mesma noite, Gretchen discutiu com os borracheiros que trabalham no estabelecimento vizinho pelo mesmo motivo.

Vídeos da cantora alterada pelo mesmo problema circulam na internet desde novembro do ano passado.