Gretchen anuncia mudança do Brasil após conflito com vizinhos: 'aqui não tem lei'

Gretchen, 63, está decidida a sair do Brasil após ter tido transtornos com vizinhos em Belém, no Pará, onde mora com o marido, Esdras de Souza, 50. Segundo a cantora, a ideia é voltar para Portugal com a família, onde já tem residência.

"Aqui não tem lei para proteger os cidadãos de bem. É muita impunidade. Depois de avaliar melhor, estou indo embora do Brasil. Já estou programando tudo para voltar a morar em Portugal. Esdras vai fazer um mestrado de musicoterapia lá e minha filha, Valentina, de 12 anos, vai concluir os estudos lá", disse Gretchen em entrevista exclusiva à revista Quem.

De acordo com o portal, a mãe do vereador paulistano Thammy Miranda possui uma casa em Coimbra, a duas horas de carro da capital portuguesa, Lisboa. Sérgio Aversani, outro filho dela, é quem está cuidando do imóvel no momento.

"Só vou depois do Carnaval [em fevereiro]. Além dos shows, tenho muitas campanhas publicitárias para fazer e publiposts. Vou aproveitar meu tempo fora para estudar também. Irei aperfeiçoar meu inglês e o francês na faculdade de Coimbra. Mas, sempre que tiver compromisso no Brasil, voltarei", complementa a artista.

Carta aberta

No Instagram, na manhã desta sexta-feira (6), Gretchen publicou uma carta aberta sobre o assunto.

"Estou indo embora. Quero aqui deixar claro e evidenciar que eu e minha família mudaríamos de país de toda forma, porém, só estava programado para março. Dado aos fatos ocorridos essa semana, com grande abuso de poder de quem deveria nos proteger, reformulei minha agenda de trabalho e resolvi adiantar minha viagem que, pelas graças de Deus, será por um excelente motivo: meu marido Esdras passou no mestrado de musicoterapia", escreveu a cantora.

Ela também alegou que não está indo embora "por conta do barulho alheio" e que respeita a vizinhança. "Sempre fui cordial, educada e até generosa quando possível, e nunca deixei de reconhecer o valor do ganha-pão deles, justo por eu também, desde sempre, ser uma mulher batalhadora, ter criado meus filhos muitas vezes sozinha e conquistado com meu trabalho o que eu tenho", continuou.

O tom do recado subiu ao final, quando Gretchen disse não ter medo de ninguém, "nem mesmo da polícia", e citou uma construtora que, aparentemente, é a responsável pelo imóvel vizinho.