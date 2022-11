Gretchen se assusta e repreende beijo de marido no Catar

A cantora Gretchen repreendeu o marido, Esdras de Souza, por tentar beijá-la no aeroporto do Catar, sede da Copa do Mundo 2022, na madrugada desta terça-feira (29). O casal esperava o voo para voltar para São Paulo.

Esdras estava elogiando à facilidade da esposa em se comunicar na estadia no Catar. "As pessoas misturam o árabe com um inglês, pensa numa loucura. E ela conseguiu com a maior majestade compreender", afirmou em um stories do Instagram.

"Amor, bora dar um beijo aqui", sugeriu Esdras, surpreendendo a cantora. Gretchen negou de imediato: "Não, tá doido?"

O marido da rainha do rebolado revelou que essa não é a primeira vez que a situação acontece. A repreensão ocorre pelas diferenças culturais do país.

Esdras de Souza "O que é engraçado é que ainda há pouco, a gente estava tentando descer a escada rolante para vir para o portão de embarque e eu ia tacando-lhe um beijo. E ela 'não pode', caramba, gente'"

A antropóloga Francirosy Campos Barbosa explicou ao Jornal da USP que as demonstrações públicas de afeto não são comuns no país. Pessoas de sexos opostos não costumam se cumprimentar com apertos de mão, beijos e abraços.

“As diferenças vão desde as relações pessoais até o consumo e comercialização de bebidas alcoólicas, o que tem sido alvo de muitos questionamentos por parte dos brasileiros”

Cantora estudou leis do país

Gretchen viajou ao Catar para cobrir a Copa do Mundo a convite da página Choquei. A cantora estudou as leis do país antes de chegar ao país, conhecido por possuir leis homofóbicas e de violação de direitos humanos.

Ela disse à revista Quem que foi incentivada pelo filho Thammy Miranda, que é um homem trans. Acompanhada do marido na viagem, a cantora disse que não teve medo de ser presa.

"Em nenhum momento me preocupei em ser presa, porque já sabia de todos os costumes como, por exemplo, não ter atitudes de carinho publicamente como abraços e beijos. Foi tudo combinado por nós dois, eu e Esdras", disse.

A cantora e o marido assistiram ao jogo de estreia da seleção brasileira e a outras partidas do mundial.