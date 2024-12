Neymar revela intenção de disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos

Neymar, atacante do Al-Hilal, manifestou publicamente o seu desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, com a camisa da Seleção Brasileira. O jogador não joga pelo Brasil desde outubro de 2023, por conta de lesões.

“A Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado, me preparar bem e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma no meu clube”, disse em entrevista ao Bartoli Time, da RMC.

Legenda: Neymar marcou o gol do Brasil contra a Croácia Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Neymar disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 com a camisa da Seleção Brasileira. No período da Copa do Mundo de 2026 o atacante brasileiro teria 34 anos. Seria, provavelmente, sua última oportunidade de disputar o torneio.

Aos 32 anos, Neymar fez apenas sete jogos nas últimas duas temporadas, já que tem sofrido com lesões. Recentemente passou um ano afastado dos gramados por uma grave lesão sofrida justamente em seu último jogo pela Seleção, contra o Uruguai, em 2023.