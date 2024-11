Presidente do Santos confirma proposta por Gabigol e monitora Neymar

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos foca no planejamento para a temporada de 2025 e projeta grandes contratações para o elenco. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou uma proposta para o atacante Gabigol, de saída do Flamengo, e aguarda uma resposta até dezembro.

"O caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Antes do acesso ao Brasileiro, estávamos conversando, mas sem oficializar uma proposta. Após a confirmação, enviamos uma proposta para avaliar. A resposta que o estafe dele nos mandou é que até dezembro eles estudariam as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo", afirmou em coletiva de imprensa.

O contrato do atacante com o Flamengo termina no final de dezembro, e vários clubes mostraram interesse em contar com o atleta. Dedicado a fazer grandes investimentos para a próxima temporada, o Cruzeiro conseguiu um acordo com o jogador, acertando as bases salariais e a duração do vínculo, mas o contrato ainda não foi assinado.

Neymar é monitorado

Com um projeto ambicioso no retorno à Série A, a gestão do Santos também chegou a falar abertamente sobre uma investida por Neymar para 2025. O atacante de 32 anos tem contrato com o Al-Hilal até junho do próximo ano e, segundo Marcelo Teixeira, ao Peixe só resta esperar o fim do vínculo na Arábia Saudita.

"Quanto ao Neymar, não há novidades. Ele possui contrato em vigência e o Santos não pode interferir. O contrato está vigorando e nós acompanhamos. Quando se definir, o Santos fará uma manifestação. Enquanto isso, é aguardar", comentou.

Apesar da necessidade de reforçar a equipe, o dirigente deixou claro que a base da equipe será mantida para 2025, com a chegada de alguns reforços e melhor utilização dos jovens vindos da base. Além disso, Teixeira demonstrou preocupação em não comprometer os cofres da equipe, o que pode inviabilizar a chegada de nomes consagrados.

Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, especializado em transferências internacionais, o clube já teria um acordo com Neymar para o próximo ano. Além disso, uma rescisão com o Al-Hilal já seria trabalhada entre as partes.