Eduardo Bolsonaro explica ida ao Catar: 'entregar vídeos sobre o Brasil'

Depois de ser visto nas arquibancadas durante o jogo da seleção brasileira contra a seleção da Suíça, nesta segunda-feira (28), no Catar, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) alegou que foi ao país-sede da Copa do Mundo para entregar pendrives sobre "a situação do Brasil". A informação está no G1.

Eduardo Bolsonaro deputado federal explica sobre viagem ao Catar Nesses pendrives aqui tem videos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que vocês não creiam que aqui [no Catar] só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para vocês que a Fifa tem mais membros que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui.

Além disso, o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) quis chamar a atenção dos seguidores sobre "a importância da comunicação internacional". "Não conseguem perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acesso que nós temos?", provocou.

Críticas

Legenda: Eduardo Bolsonaro foi assistir ao jogo da seleção brasileira contra a seleção da Suíça nesta segunda (28). Foto: Reprodução/Cazé TV

Apoiadores de Bolsonaro que mantêm protestos golpistas contra o resultado das eleições que consagraram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o novo presidente do Brasil reclamaram que o filho do presidente está "curtindo a vida".

Eduardo e sua esposa, Heloísa, foram flagrados posando para fotos pela transmissão ao vivo do streamer Casimiro Miguel. O momento também repercutiu no Jornal Nacional, da TV Globo.

Além do deputado, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), também foi ao Catar assistir aos jogos do Brasil. No entanto, o gestor não teria pedido licença do cargo para viajar, segundo o Estadão Conteúdo.