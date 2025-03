Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, é convocado para as Eliminatórias da Copa pela Seleção do Chile

Com as partidas das 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 marcadas entre os dias 20 e 25 de março, Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, foi convocado pela Seleção do Chile, para representar o País nas partidas contra o Paraguai e o Equador, respectivamente. A informação foi oficializada nesta sexta-feira (07).

O atleta pode ser desfalque no Fortaleza, caso o Tricolor do Pici passe para os jogos de ida e volta das finais do Campeonato Cearense, nos dias 15 e 22 de março. Kuscevic é natural de Santiago, capital do Chile e defende a Seleção desde as categorias de base.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Chile ocupa a nona posição na tabela de classificação com seis pontos. No último jogo, em 19 de novembro de 2024, o Chile venceu a Venezuela por 4 a 2.