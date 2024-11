Kervin Andrade, do Fortaleza, é novamente convocado pela Venezuela para Eliminatórias da Copa

Pela terceira vez em 2024, o meia-atacante Kervin Andrade, do Fortaleza, foi convocado para defender a seleção da Venezuela em jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O nome dele apareceu outra vez na lista da Vinotinto para os duelos das datas-Fifa de novembro.

Ele estará à disposição do técnico Fernando Batista para as partidas contra o Brasil, no dia 14 de novembro, em Maturín, na Venezuela; e depois contra o Chile, dia 19, em Santiago. Neste segundo jogo, Kervin poderá enfrentar seu companheiro de clube, Kuscevic, que foi convocado pelo Chile.

Para servir a seleção da Venezuela, Kervin pode desfalcar o Fortaleza no jogo contra o Fluminense, pela Série A, marcado para o dia seguinte ao duelo da Vinotinto contra o Chile. O atleta pode não conseguir chegar a tempo ou até ficar de fora por não ter participado da preparação, como fez no retorno após a última convocação. Há também a possibilidade do jogo contra o Flu mudar de data, já que o dia 20 está apenas na tabela básica.

Constância na seleção

Pela Vinotinto, na atual temporada, “El Tuti” jogou três partidas, sendo uma pelas eliminatórias, outra pela Copa América e a terceira em um amistoso, no início do ano, todas saindo do banco de reservas, onde ficou outras seis vezes até o fim dos jogos. Em 2023, Kervin já tinha defendido a Venezuela Sub-23 no Torneio de Toulon.

O garoto foi observado pelo departamento de futebol do Fortaleza justamente pelo potencial demonstrado na seleção venezuelana e pelas atuações no time profissional em 2024 foi adquirido junto ao Deportivo La Guaira por 650 mil dólares (R$ 3,2 milhões). O Leão detém 50% dos direitos econômicos do atleta e tem vínculo com ele até o fim de 2028.