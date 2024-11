Zagueiro do Fortaleza, Kuscevic é convocado pelo Chile para jogos das Eliminatórias

Benjamín Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, foi convocado pela seleção do Chile para a disputa de jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2028, nos Estados Unidos.

A lista foi divulgada na última sexta-feira (1º) através do perfil oficial da seleção do Chile no Instagram. Atualmente, a seleção chilena de futebol masculina é comandada pelo treinador Ricardo Gareca.

Atual lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2028, o Chile soma cinco pontos em dez rodadas disputadas. Os próximos desafios serão contra Peru e Venezuela.

Kuscevic, de 28 anos, chegou ao Fortaleza nesta temporada e tem sido um dos destaques no time de Juan Pablo Vojvoda. Ele soma 38 jogos no ano, além de três gols marcados, sendo um deles contra o Juventude, no último sábado (2).