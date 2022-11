Eduardo Bolsonaro é flagrado no jogo Brasil x Suíça, no Catar; veja fotos

🇶🇦 | 🇧🇷 Enquanto bolsonaristas pedem boicote à Copa do Mundo, deputado Eduardo Bolsonaro é flagrado no jogo do Brasil contra a Suíça. pic.twitter.com/qTSEHjuuUV — Eixo Político (@eixopolitico) November 28, 2022

No vídeo, o deputado aparece ao lado de um torcedor fantasiado. Nas imagens também aparece vestindo uma camiseta preta da seleção brasileira, a mulher de Eduardo, Heloísa Bolsonaro. Em suas redes sociais, Heloísa fez uma publicação antes de ir ao estádio, mas sem divulgar que estava a caminho do jogo do Brasil.