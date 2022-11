Brasil vence a Suíça e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo

O Brasil venceu a Suíça por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira (28), em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Casemiro, já no segundo tempo do jogo. Com os três pontos conquistados nesta tarde, a Seleção Brasileira tem classificação garantida para as oitavas de final do Mundial, com uma rodada de antecedência.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo do duelo foi bastante equilibrado, apesar de um certo domínio da Seleção Brasileira. A Suíça, porém, conseguiu manter um bom ritmo defensivo, o que fez com que o Brasil encontrasse dificuldades em criar boas chances para abrir o placar. Em alguns momentos, a Suíça foi ao ataque, mas não conseguiu oferecer riscos à defesa brasileira, que fez mais uma vez uma boa atuação.

Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo — Neymar Jr (@neymarjr) November 28, 2022

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo foi um pouco diferente da etapa inicial. A Suíça retornou melhor do intervalo e passou a ter maior controle da posse de bola. A Seleção Brasileira encontrava dificuldade em permanecer com a bola e poucas vezes criou chances reais de gol. Aos 20 minutos o Brasil abriu o placar com Vinícius Jr., mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol anulado. Aos 38 minutos, após belo chute de Casemiro, o Brasil chegou ao seu gol.

JUNTOS PELO HEXA! 🇧🇷🏆 pic.twitter.com/aUOmg7DFwO — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 28, 2022

SITUAÇÃO DO GRUPO

A Seleção Brasileira permanece 100% na Copa do Mundo e garante classificação para as oitavas de final. Com seis pontos, a Amarelinha não pode mais ser alcançada por Camarões e Sérvia. Na próxima sexta-feira (2), o Brasil fecha a fase de grupos enfrentando Camarões. A atenção fica agora nos possíveis adversários no mata-mata. O Brasil encara o um dos integrantes do Grupo H (Portugal, Gana, Uruguai ou Coreia do Sul).

