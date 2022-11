Neymar elogia Casemiro após jogo contra Suíça: 'melhor volante do mundo'

O meia-atacante Neymar rasgou elogios ao meio-campista Casemiro, autor do gol da vitória da Seleção Brasileira sobre a Suíça nesta segunda-feira (28). Machucado, Neymar não foi ao Estádio 974 e ficou no hotel onde a delegação brasileira está hospedada para realizar novas sessões de fisioterapia. Em seu perfil oficial na rede social Twitter, o camisa 10 da Seleção Brasileira elogiou o companheiro de Amarelinha.

“Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo”, disse Neymar em publicação realizada alguns minutos após o término da partida entre Brasil e Suíça, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. A Seleção Brasileira encontrou dificuldades em furar o bloqueio defensivo suíço, mas conseguiu, justamente com Casemiro, marcar o gol da vitória aos 38 minutos do segundo tempo.

Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo — Neymar Jr (@neymarjr) November 28, 2022

CASEMIRO É DESTAQUE NA SELEÇÃO

Titular absoluto do Brasil, Casemiro, de 30 anos, tem sido um dos destaques da equipe de Tite nestas duas primeiras rodadas do Mundial do Catar. Além de cumprir suas funções defensivas, o atleta tem sido peça importante na criação de boas jogadas ofensivas, seja servindo seus companheiros com bolas enfiadas, seja através de chutes de longe. Na primeira rodada Casemiro já havia acertado o travessão e contra a Suíça marcou um gol.

Revelado pelo São Paulo, Casemiro fez sua estreia profissional em 2010. Na temporada 2012/13 ele foi negociado com o Real Madrid e iniciou uma longa história no clube espanhol, tornando-se um dos principais nomes da história recente do Real. Na última janela de transferências, Casemiro deixou a Espanha e partiu para sua primeira experiência no futebol inglês, passando a defender o Manchester United.